У Станиці Луганській запрацював обхідний міст

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) заявила про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованого моста через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як зазначається, у п'ятницю,4 жовтня, було введено в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення.

Впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи, безпосередньо, на зруйнованій ділянці мосту: буде здійснено демонтаж зруйнованої частини моста та дерев’яних трапів тощо.

Зазначається, що обхідний міст буде працювати, допоки ремонтуватимуть зруйновану частину основного моста.

Фото: Тимчасовий обхідний міст (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Станиці Луганській почали спорудження обхідного пішохідного моста через річку Сіверський Донець. Металеві конструкції першої південної опори розпочали встановлювати 20 вересня.

Також РБК-Україна писало, що українська сторона СЦКК зафіксувала невиконання незаконними збройними формуваннями Російської Федерації зобов'язань, покладених на них у рамках розведення сил у Станиці Луганській.