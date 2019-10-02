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В Станице Луганской завершают строительство обходного моста

Новости » Происшествия    02.10.2019 - 08:44
В Станице Луганской завершают строительство обходного моста
Фото: монтажные работы обходного моста (pressjfo.news)

На обходном мосту монтируют ограждение и настил

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявила о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенного моста через реку Северский Донец в Станице Луганской. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, украинская сторона выполнила работы по монтажу временного пешеходного обходного моста. Сейчас строители осуществляют монтаж ограждения и настила на обходном мосту. Также осуществляются работы по расчистке обочин, подготовке к асфальтированию дороги и строительству автобусных остановок.

В СЦКК отметили, что обходной мост будет работать до завершения восстановительно-ремонтных работ разрушенного участка основного моста в Станице Луганской.

В Станице Луганской завершают строительство обходного моста

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской начали сооружение обходного пешеходного моста через реку Северский Донец. Металлические конструкции первой южной опоры начали устанавливать 20 сентября.

Также РБК-Украина писало, что украинская сторона СЦКК зафиксировала невыполнение незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской.

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