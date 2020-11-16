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В Станице Луганской военного подозревают в убийстве своего сослуживца

Станица Луганская, Понедельник 16 ноября 2020 17:45
В Станице Луганской военного подозревают в убийстве своего сослуживца
Фото: военная прокуратура (vpzhr.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Станице Луганской правоохранители задержали военнослужащего военной части по подозрению в убийстве своего сослуживца. Убийство пытались скрыть, выдав его за самоубийство.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сегодня военная прокуратура получила сообщение о якобы самоубийстве военнослужащего 1999 года во время выполнения служебных обязанностей. Прибыв на место, следователи установили, что смертельное ранение в область затылка военному нанес его сослуживец из стрелкового оружия.

"Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в прокуратуре.

Правоохранители возбудили дело по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 10 ноября в одной из воинских частей Житомирской области нашли тело военного с огнестрельным ранением. Предварительно, военный совершил самоубийство при помощи пистолета.

Кроме того, в Закарпатской области вблизи границы с Венгрией от огнестрельного ранения погиб пограничник. Погибшему военному было 23-года.

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