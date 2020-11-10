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В Житомирской области от выстрела из пистолета погиб военный

Чуднов, Вторник 10 ноября 2020 17:18
В Житомирской области от выстрела из пистолета погиб военный
Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Чуднове Житомирской области в военной части от огнестрельного ранения погиб 28-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. Предварительно, это было самоубийство, но полиция еще проводит расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Военный находился в составе суточного наряда, а вечером он вышел в комнату отдыха, где позже нашли его тело. Причиной смерти, по предварительным данным, стало ранение от выстрела из пистолета в грудную клетку.

"Погибший был из Мирославского района Херсонской области и проходил службу в Вооруженных силах Украины по призыву", - уточнили в полиции.

Отмечается, что по факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство. Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства конфликта. Полиция уже назначила судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, недавно в Закарпатской области вблизи украинско-венгерской границы от огнестрельного ранения погиб пограничник Чопского отряда. Военнослужащему было 23-года.

Также РБК-Украина писало об убийстве пограничника Мостиского отряда во Львовской области. Дело ведет Государственное бюро расследований.

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