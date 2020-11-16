У Станиці Луганській військового підозрюють у вбивстві свого співслужбовця

Фото: військова прокуратура (vpzhr.gp.gov.ua)

У Станиці Луганській правоохоронці затримали військовослужбовця військової частини за підозрою у вбивстві свого співслужбовця. Вбивство намагалися приховати, видавши його за самогубство.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Сьогодні військова прокуратура отримала повідомлення про нібито самогубство військовослужбовця 1999 року народження під час виконання службових обов'язків. Прибувши на місце, слідчі встановили, що смертельне поранення в область потилиці військовому наніс його співслужбовець зі стрілецької зброї.

"Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння", - додали в прокуратурі.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства. Затриманому загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, 10 листопада в одній з військових частин Житомирської області знайшли тіло військового з вогнепальним пораненням. Попередньо, військовий скоїв самогубство за допомогою пістолету.

Крім того, у Закарпатській області поблизу кордону з Угорщиною від вогнепального поранення загинув прикордонник. Загиблому військовому було 23-роки.