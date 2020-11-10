ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе с Венгрией умер от выстрела военный

Закарпатская область, Вторник 10 ноября 2020 09:53
На границе с Венгрией умер от выстрела военный
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вблизи украинско-венгерской границы от огнестрельного ранения скончался военнослужащий-пограничник. Это произошло в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Его сослуживец услышал выстрел и нашел раненого коллегу.

"Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина достал нож и напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы. В полицию сообщили о преступлении.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства убийства пограничника Мостиского пограничного отряда ГПС Украины во Львовской области.

Кроме того, во Львовской области в ходе учебных стрельб погиб пограничник.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия пограничникипреступления

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь