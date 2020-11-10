На границе с Венгрией умер от выстрела военный

Фото: полиция (РБК-Украина)

Вблизи украинско-венгерской границы от огнестрельного ранения скончался военнослужащий-пограничник. Это произошло в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Его сослуживец услышал выстрел и нашел раненого коллегу.

"Вчера в Закарпатской области после получения огнестрельного ранения скончался пограничник отдела пограничной службы "Соломоново" Чопского отряда", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи и сотрудников Нацполиции. Медики констатировали смерть 23-летнего военнослужащего срочной службы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина достал нож и напал на пограничника после вопроса о наличии документов и цели его пребывания у границы. В полицию сообщили о преступлении.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства убийства пограничника Мостиского пограничного отряда ГПС Украины во Львовской области.

Кроме того, во Львовской области в ходе учебных стрельб погиб пограничник.