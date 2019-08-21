В Минске началось заседание подгрупп ТКГ по Донбассу

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

На заседании главными будут вопросы безопасности

В Минске начали работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию войны на Востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

Сообщается, что на заседании планируют поднимать вопросы безопасности и несоблюдения боевиками режима прекращения огня.

В #Минск'е начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/RZPOQHxxHW — МИД Беларуси (@BelarusMID) August 21, 2019

Напомним, 6 августа боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Они начали обстреливать из крупнокалиберного оружия позиции украинских военных в селе Богдановка Донецкой области. В результате погибли четверо украинских военных.

После этого случая президент Владимир Зеленский позвонил президенту РФ Владимиру Путину и попросил повлиять на боевиков. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что гибель четырех украинских военных не останется без внимания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на предыдущем заседании ТКГ, которое прошло 21 июля стороны договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.