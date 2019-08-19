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Боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской

Новости » Политика    19.08.2019 - 08:39
Боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской
Фото: мост в Станице Луганской (twitter.com zelenskyyua)

Силы ООС сообщают о завершении извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста

Боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской на​​ Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

В частности, украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что в связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова зеркально провести демонтаж фортификационных сооружений.

Боевики затягивают демонтаж фортификационных сооружений моста в Станице Луганской

"Однако, со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжение работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы. Стоит отметить, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий", - подчеркнули в пресс- центре.

Как писало РБК-Украина ранее, ГСЧС 16 августа завершила разминирование около 2 га территории вокруг поврежденного моста в Станице Луганской. Работы по разминированию продолжались 16 суток. Боевики при этом заявляли, что в тот же день также завершают разминирование возле разрушенного моста.

Напомним, 31 июля Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Так, в Станице Луганской на время ремонта разрушенного моста через реку Северский Донец соорудят временный обходной мост. По словам главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого, ремонт моста в Станице Луганской является одним из приоритетов.

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Новости Украины мостСтаница ЛуганскаяООС
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