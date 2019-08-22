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В Станиці Луганській поблизу мосту встановлять камери спостереження

Новини » Політика    22.08.2019 - 16:21
В Станиці Луганській поблизу мосту встановлять камери спостереження
Фото: міст в Станиці Луганській (twitter.com zelenskyyua)

Камери будуть встановлені для моніторингу ремонтних робіт на мосту

У Станиці Луганській на Донбасі поблизу зруйнованого мосту планують встановити додаткову камеру спостереження. Про це заявив голова Луганської ОДА Віталій Комарницький на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що камера відеоспостереження буде встановлено для моніторингу ремонтних робіт на мосту. Встановлено її буде на вежі ОБСЄ.

"У зв'язку із загостренням ситуації безпеки для спільного моніторингу ремонтних робіт на об'єкті, запропонував встановити додаткову камеру відеоспостереження на вежі ОБСЄ. Наші пропозиції будуть передані на розгляд в головний офіс ОБСЄ в Києві. Сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться пришвидшити початок ремонтних робіт", - повідомив Комарницький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту в Станиці Луганській на Донбасі. Представники так званої "ЛНР" запропонували приступити до ремонтних робіт 25 серпня.

Також повідомлялося, що 21 серпня у Мінську почали роботу підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання війни на Сході України. На засіданні планують піднімати питання безпеки і недотримання бойовиками режиму припинення вогню.

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