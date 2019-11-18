В "Станице Луганской" умер мужчина при переходе на оккупированную территорию

При переходе контрольного пунтка въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская в воскресенье, 17 ноября, умер мужчина пожилого возраста. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

По его словам, мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области.

"По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский в Facebook.

Он также добавил, что сейчас на КПВВ нет бригад государственной медицинской помощи и их присутствие позволило бы обеспечить более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям.

Напомним, ранее в райгосадминистрации сообщали, что в связи с постоянным увеличением количества граждан в КПВВ "Станица Луганская" здесь откроют дополнительную полосу пропуска.

Добавим, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской в Луганской области. На месте продолжают работать пиротехнические подразделения ГСЧС. Обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.