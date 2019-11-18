У "Станиці Луганській" помер чоловік при переході на окуповану територію

При переході контрольного пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) Станиця Луганська у неділю, 17 листопада, помер чоловік похилого віку. Про це передає РБК-Україна з посиланням на представника омбудсмена України у Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського.

За його словами, чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області.

"За повідомленнями та інформацією від медичних працівників, причиною смерті стали проблеми з серцем. Більш точний діагноз буде тільки завтра", - написав Лисянський в Facebook.

Він також додав, що зараз на КПВВ немає бригад державної медичної допомоги і їх присутність дозволила би забезпечити більш кваліфіковану та оперативну медичну допомогу людям.

Нагадаємо, раніше в райдержадміністрації повідомляли, що у зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян у КПВВ "Станиця Луганська" тут відкриють додаткову смугу пропускання.

Додамо, що з української сторони завершилися підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста на ділянці розведення №1 в районі Станиці Луганської в Луганській області. На місці продовжують працювати піротехнічні підрозділи ДСНС. Обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.