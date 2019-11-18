ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Станице Луганской" умер мужчина при переходе на оккупированную территорию

Новости » Общество     18.11.2019 - 00:40
В "Станице Луганской" умер мужчина при переходе на оккупированную территорию
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (twitter.com/Novynarnia)

Мужчина умер при переходе КПВВ, причина проблемы с сердцем

При переходе контрольного пунтка въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская в воскресенье, 17 ноября, умер мужчина пожилого возраста. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на представителя омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского.

По его словам, мужчине было 77 лет, он переходил КПВВ в сторону временно оккупированной территории Луганской области.

"По сообщениям и информации от медицинских работников, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Более точный диагноз будет только завтра", - написал Лисянский в Facebook.

Он также добавил, что сейчас на КПВВ нет бригад государственной медицинской помощи и их присутствие позволило бы обеспечить более квалифицированную и оперативную медицинскую помощь людям.

Напомним, ранее в райгосадминистрации сообщали, что в связи с постоянным увеличением количества граждан в КПВВ "Станица Луганская" здесь откроют дополнительную полосу пропуска.

Добавим, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 в районе Станицы Луганской в Луганской области. На месте продолжают работать пиротехнические подразделения ГСЧС. Обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" открыли после реконструкции На КПВВ "Станица Луганская" откроют еще одну полосу пропуска
Новости Украины Станица Луганскаялиния разграниченияКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь