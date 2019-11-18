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У "Станиці Луганській" помер чоловік при переході на окуповану територію

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 00:40
У "Станиці Луганській" помер чоловік при переході на окуповану територію
Фото: КПВВ "Станиця Луганська" (twitter.com/Novynarnia)

Чоловік помер при переході КПВВ, причина проблеми з серцем

При переході контрольного пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) Станиця Луганська у неділю, 17 листопада, помер чоловік похилого віку. Про це передає РБК-Україна з посиланням на представника омбудсмена України у Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського.

За його словами, чоловікові було 77 років, він переходив КПВВ в бік тимчасово окупованої території Луганської області.

"За повідомленнями та інформацією від медичних працівників, причиною смерті стали проблеми з серцем. Більш точний діагноз буде тільки завтра", - написав Лисянський в Facebook.

Він також додав, що зараз на КПВВ немає бригад державної медичної допомоги і їх присутність дозволила би забезпечити більш кваліфіковану та оперативну медичну допомогу людям.

Нагадаємо, раніше в райдержадміністрації повідомляли, що у зв'язку з постійним збільшенням кількості громадян у КПВВ "Станиця Луганська" тут відкриють додаткову смугу пропускання.

Додамо, що з української сторони завершилися підготовчі роботи з відновлення зруйнованого прольоту моста на ділянці розведення №1 в районі Станиці Луганської в Луганській області. На місці продовжують працювати піротехнічні підрозділи ДСНС. Обхідний перехід буде працювати, поки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.

КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" відкрили після реконструкції На КПВВ "Станиця Луганська" відкриють ще одну смугу пропуску
Новини України Станица Луганскаялиния разграниченияКПВВ
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