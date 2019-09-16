В Станице Луганской на мосту установили веб-камеру

В Станице Луганской на мосту была установлена веб-камера, изображение с которой транслируется на канале Луганской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение обладминистрации в Facebook.

Как сообщается, камера была установлена для того, чтобы украинцы стали свидетелями стоительства моста.

"На официальном канале Луганской облгосадминистрации в YouTube опубликовано LIVE-трансляцию по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской. Таким образом, каждый, кому небезразлична судьба Луганщины, станет свидетелем построения моста, который станет символом единения и примирения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через речку Северский Донец. Сейчас осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ. Сообщается, что открытие восстановленного моста должно состоятся до 27 ноября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 5 сентября РБК-Украина писало, что представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской.

Ранее украинская сторона завершила демонтаж фортификаций в Станице Луганской.