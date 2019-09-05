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Боевики снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 15:58
Боевики снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской
Фото: мост в Станице Луганской (lug-info.com)

Украинская сторона начала подготовку к ремонту дорожного полотна

Представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что сегодня оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила о том, что "должностное лицо", которое может принять решение о начале ремонта, отсутствует, как и инструкции и детальный план строительства

"Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы… Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями. Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна", - говорится в сообщении.

Боевики снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона завершила демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский еще 2 сентября заявил, что в Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста.

"Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - заявил Зеленский.

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