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Стане ударом. В ЄС занепокоєні ризиком виходу США з Паризької кліматичної угоди

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перехідна команда 47-го президента США Дональда Трампа готує розпорядження про вихід країни з глобальної кліматичної угоди, що може завдати удару по світових зусиллях у боротьбі зі зміною клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як нагадує Reuters, Штати є другим найбільшим забруднювачем навколишнього середовища у світі після Китаю.

Паризька угода, своєю чергою, є центральним елементом кліматичних переговорів Організації Об'єднаних Націй (ООН), під час яких порушують питання щодо скорочення викидів, а також фінансування зусиль. 

В Європейському союзі (ЄС) попереджають про те, що вихід США з угоди може стати вагомим "ударом" по боротьбі зі зміною клімату.

Тим часом комісар Нідерландів, відповідальний за клімат Вопке Хьокстра відзначив, що ЄС намагатиметься взаємодіяти з новою адміністрацією Штатів з питань клімату. 

"Очевидно, що я прагнутиму переконатися, що наші американські друзі, наскільки це можливо, фактично залишаються на борту та працюють над цим разом з нами", - додав він. 

Варто пояснити, що Штати приєдналися до Паризької угоди у 2015-му році під час президентства Барака Обами. Вже у 2020-му Трамп, який на той момент очолював Білий дім, оголосив про вихід з угоди. 

Через рік, після приходу до влади Джо Байдена, Штати знову повернулись до угоди.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Трамп може обрати на посаду очільника Міністерства енергетики Кріса Райта, який заперечує кліматичну кризу в світі.

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