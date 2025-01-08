Стане ударом. В ЄС занепокоєні ризиком виходу США з Паризької кліматичної угоди

Як нагадує Reuters, Штати є другим найбільшим забруднювачем навколишнього середовища у світі після Китаю.

Паризька угода, своєю чергою, є центральним елементом кліматичних переговорів Організації Об'єднаних Націй (ООН), під час яких порушують питання щодо скорочення викидів, а також фінансування зусиль.

В Європейському союзі (ЄС) попереджають про те, що вихід США з угоди може стати вагомим "ударом" по боротьбі зі зміною клімату.

Тим часом комісар Нідерландів, відповідальний за клімат Вопке Хьокстра відзначив, що ЄС намагатиметься взаємодіяти з новою адміністрацією Штатів з питань клімату.

"Очевидно, що я прагнутиму переконатися, що наші американські друзі, наскільки це можливо, фактично залишаються на борту та працюють над цим разом з нами", - додав він.

Варто пояснити, що Штати приєдналися до Паризької угоди у 2015-му році під час президентства Барака Обами. Вже у 2020-му Трамп, який на той момент очолював Білий дім, оголосив про вихід з угоди.

Через рік, після приходу до влади Джо Байдена, Штати знову повернулись до угоди.