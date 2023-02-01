Не стане несподіванкою. Харківська область готова до ймовірного наступу РФ, - Синєгубов

Російські загарбники протягом останнього часу частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні", - розповів посадовець.
Водночас, як зазначив Синєгубов, у регіоні не фіксують збільшення військової присутності окупантів.
"Однак ми готові, оскільки противник все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вказав, що РФ готується до великого реваншу, однак ЗСУ готові дати відсіч.
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