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Не стане несподіванкою. Харківська область готова до ймовірного наступу РФ, - Синєгубов

Фото: Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (пресслужба глави області)
Автор: Олег Васьків

Російські загарбники протягом останнього часу частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні", - розповів посадовець.

Водночас, як зазначив Синєгубов, у регіоні не фіксують збільшення військової присутності окупантів.

"Однак ми готові, оскільки противник все ж може провести оперативно та швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не має стати для нас неочікуваним", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вказав, що РФ готується до великого реваншу, однак ЗСУ готові дати відсіч.

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харковВійна Росії проти України