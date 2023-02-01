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Не станет неожиданностью. Харьковская область готова к вероятному наступлению РФ, - Синегубов

Фото: Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов (пресс-служба главы области)
Автор: Олег Васкив

Российские захватчики в последнее время чаще начали наносить удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"У нас несколько увеличились обстрелы по Волчанскому и Купянскому направлениям. Враг атакует хаотично частный жилищный фонд, многоэтажки, больницы", - рассказал чиновник.

В то же время, как отметил Синегубов, в регионе не фиксируется увеличение военного присутствия оккупантов.

"Однако мы готовы, поскольку противник все же может провести оперативно и быстро какие-то маневры. Если будет наступление или попытка такого наступления, оно не должно стать для нас неожиданным", - добавил глава ОВА.

Напомним, президент Владимир Зеленский указал, что РФ готовится к большому реваншу, однако ВСУ готовы дать отпор.

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харковВойна России против Украины