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Стандарти НАТО у медицині ЗСУ: у Міноборони пояснили ключові зміни з прийняттям закону

Україна, Середа 07 лютого 2024 20:47
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Стандарти НАТО у медицині ЗСУ: у Міноборони пояснили ключові зміни з прийняттям закону Фото: у Міноборони пояснили ключові зміни з прийняттям закону про стандарти НАТО у медицині ЗСУ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада ухвалила проєкт закону, що проєкт закону про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних Сил України. Він дозволить Міноборони формувати стандарти медичної допомоги на основі вимог НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Цей законопроєкт є важливим кроком на шляху до забезпечення високого рівня медичної допомоги для українських військовослужбовців, адаптованого до найкращих міжнародних практик. Він не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників", - зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Документ, зокрема, дозволить Міноборони повноваження формувати стандарти домедичної та догоспітальної допомоги, виходячи з вимог НАТО.

Міністерство охорони здоров'я натомість зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.

"Це дуже важливий крок уперед у зміцненні обороноздатності України та її стратегічному курсі на євроатлантичну інтеграцію", - додала Калмикова.

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада України підтримала законопроект про біологічне батьківство у разі загибелі військового. Він дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років.

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