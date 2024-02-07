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Загиблі військові зможуть стати батьками після смерті. Рада ухвалила рішення

Київ, Середа 07 лютого 2024 14:31
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Загиблі військові зможуть стати батьками після смерті. Рада ухвалила рішення Фото: Рада підтримала законопроект про репродуктивний матеріал військових (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада України підтримала законопроект про біологічне батьківство у разі загибелі військового. Він дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Законопроєкт №10448 підтримали 264 народні депутати. Документ ухвалили в цілому.

Загиблі військові зможуть стати батьками після смерті. Рада ухвалила рішення

Що пропонує законопроєкт

У разі загибелі військового репродуктивні матеріали будуть безкоштовно зберігатися протягом трьох років. Після закінчення цього терміну зберігання клітин можна продовжити за рахунок іншої особи.

Військовий, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин їх власник буде визнаватися батьком або матір’ю народженої дитини.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в Україні спалахнув скандал через те, що жінкам на законодавчому рівні заборонили використовувати репродуктивний матеріал загиблих на війні чоловіків.

При цьому в Україні збиралися утилізувати весь біоматеріал тих чоловіків, які загинули на війні. Більш детально про проблему можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Наприкінці січня 2024 року у Верховній раді зареєстрували новий законопроєкт про репродуктивний матеріал військових. Біоматеріали військових запропонували зберігати безкоштовно, але не знищувати.

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