Стандарты НАТО в медицине ВСУ: в Минобороны объяснили ключевые изменения с принятием закона

Верховная Рада приняла проект закона, что проект закона об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины. Он позволит Минобороны формировать стандарты медицинской помощи на основе требований НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Этот законопроект является важным шагом на пути к обеспечению высокого уровня медицинской помощи для украинских военнослужащих, адаптированного к лучшим международным практикам. Он не только улучшит качество домедицинской и догоспитальной помощи, но и обеспечит более эффективное использование ресурсов, оптимизацию лечебных процессов и, что самое важное, сохранение жизней украинских защитников", - отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Документ, в частности, позволит Минобороны полномочия формировать стандарты домедицинской и догоспитальной помощи исходя из требований НАТО.

Министерство здравоохранения сможет сосредоточиться на разработке протоколов и стандартов для госпитального этапа лечения.

"Это очень важный шаг вперед по укреплению обороноспособности Украины и ее стратегическому курсу на евроатлантическую интеграцию", - добавила Калмыкова.