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У Стамбулі завершилися переговори між Україною та РФ, - джерело

Архвне фото: перемовини між Україною та Росією (Getty Images)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

У Стамбулі вже завершився третій раунд перемовин між делегаціями України та Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Що відомо про перемовини

Сьогодні делегація України вирушила до Стамбулу де пройшла третя зустріч з представниками РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України - її очолює секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

За даними РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним.

Також відомо, що перед зустріччю з росіянами українські представники зустрілись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

 

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