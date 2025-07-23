У Стамбулі завершилися переговори між Україною та РФ, - джерело

Що відомо про перемовини

Сьогодні делегація України вирушила до Стамбулу де пройшла третя зустріч з представниками РФ.

Напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації від України - її очолює секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

За даними РБК-Україна, під час переговорів українська сторона має намір порушити питання можливої особистої зустрічі між Зеленським і Путіним.

Також відомо, що перед зустріччю з росіянами українські представники зустрілись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.