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У Стамбулі відбулися масові протести проти саміту НАТО

02:53 08.07.2026 Ср
2 хв
Тисячі людей вийшли на вулиці Стамбула із претензією до США
aimg Анастасія Никончук
Фото: турецька поліція (GettyImages)

У Стамбулі тисячі людей вийшли на протест проти саміту НАТО в Анкарі. Один з учасників акції заявив, що демонстранти виступають проти проведення зустрічі Альянсу в Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію AP.

У Стамбулі пройшла багатотисячна акція

У центрі Стамбула тисячі людей взяли участь у демонстрації проти Саміту НАТО, який проходить в Анкарі.

До акції приєдналися представники лівих рухів, пропалестинських організацій та курдських політичних сил.

Колона протестувальників пройшла центральними вулицями міста. Під час ходи учасники скандували антиамериканські гасла, у тому числі: "Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни".

Що заявили учасники акції

Один з учасників мітингу, 21-річний Алі Гюльтекін, пояснив, що демонстранти виступають проти проведення саміту НАТО на території Туреччини.

"Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії", – сказав він.

Акція відбулася на тлі проведення саміту НАТО в турецькій столиці, який став причиною протестних виступів у найбільшому місті країни.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що однією з ключових тем його переговорів із президентом США на саміті в Туреччині стане посилення української протиповітряної оборони. За словами глави держави, у центрі обговорення будуть постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot, які необхідні Україні для захисту від російських балістичних ракет.

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ТуреччинаНАТО