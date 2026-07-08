В Стамбуле прошли массовые протесты против саммита НАТО

В Стамбуле прошла многотысячная акция

В центре Стамбула тысячи человек приняли участие в демонстрации, направленной против саммита НАТО, который проходит в Анкаре.

К акции присоединились представители левых движений, пропалестинских организаций и курдских политических сил.

Колонна протестующих прошла по центральным улицам города. Во время шествия участники скандировали антиамериканские лозунги, в том числе: "Убийцы, США, убирайтесь из нашей страны".

Что заявили участники акции

Один из участников митинга, 21-летний Али Гюльтекин, пояснил, что демонстранты выступают против проведения саммита НАТО на территории Турции.

"Мы здесь, чтобы выразить протест против проведения в Анкаре – за миллионы долларов – саммита НАТО, организации, которую мы считаем машиной для массовых убийств, созданной для сохранения глобальной гегемонии", – сказал он.

Акция прошла на фоне проведения саммита НАТО в турецкой столице, который стал причиной протестных выступлений в крупнейшем городе страны.