У Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі: десятки людей загинули

На місце події були направлені бригади пожежної охорони, охорони здоров’я та патрульних. Наряди поліції вживали запобіжних заходів на території. До гасіння було залучено 86 рятувальників та 31 одиниця техніки.

Наразі причина загоряння невідома.

За словами губернатора Стамбула, будівля, де спалахнула пожежа, перебувала на ремонті, тому загиблі були будівельниками. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая зазначив, що за фактом пожежі розпочали розслідування.

At least 29 people killed in fire that broke out during renovation work in night club in Turkish metropolis Istanbul https://t.co/SqkukBen3S pic.twitter.com/LlwCfzImVh