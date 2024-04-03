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У Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі: десятки людей загинули

Стамбул, Середа 03 квітня 2024 02:22
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У Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі: десятки людей загинули Фото ілюстративне: у Стамбулі спалахнула пожежа в нічному клубі: десятки людей загинули (t.me dsns_telegram)
Автор: Ксенія Вертебна

У вівторок, 2 квітня, у Стамбулі, Туреччина сталася пожежа в нічному клубі, який перебував на реконструкції. Загинуло 29 людей, один постраждалий перебуває на лікуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та турецьке агентство Anadolu.

На місце події були направлені бригади пожежної охорони, охорони здоров’я та патрульних. Наряди поліції вживали запобіжних заходів на території. До гасіння було залучено 86 рятувальників та 31 одиниця техніки.

Наразі причина загоряння невідома.

За словами губернатора Стамбула, будівля, де спалахнула пожежа, перебувала на ремонті, тому загиблі були будівельниками. Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая зазначив, що за фактом пожежі розпочали розслідування.

Зараз ведеться адміністративне розслідування щодо інциденту. Процесом слідства займаються двоє цивільних інспекторів та троє прокурорів. Наразі було затримано шестеро осіб, серед яких бізнес-менеджер та бухгалтер, відповідальні за ремонт місця.

Нагадаємо, у російському місті Курськ спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада повідомила про збиття ударних безпілотників в області.

Крім того, у Рахівському районі у Закарпатській області у понеділок, 1 квітня, виникла масштабна пожежа на території лісомисливського господарства на площі 6 га. До гасіння залучили понад 100 людей.

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