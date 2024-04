В Стамбуле вспыхнул пожар в ночном клубе: десятки человек погибли

На место происшествия были направлены бригады пожарной охраны, здравоохранения и патрульных. Наряды полиции принимали меры предосторожности на территории. К тушению были привлечены 86 спасателей и 31 единица техники.

Пока причина возгорания неизвестна.

По словам губернатора Стамбула, здание, где загорелся пожар, находилось на ремонте, поэтому погибшие были строителями. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отметил, что по факту пожара было начато расследование.

