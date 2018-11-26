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У Стамбулі розбився військовий вертоліт, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    26.11.2018 - 11:37
У Стамбулі розбився військовий вертоліт, є загиблі
Фото: місце катастрофи (twitter.com/DailySabah)

На місце аварії направлені рятувальні команди

У понеділок, 26 листопада, в Стамбулі (Туреччина) в результаті краху військового вертольоту загинули четверо турецьких військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Як зазначається, в результаті аварії ще один військовий отримав травми. За даними видання, вертоліт впав в районі Санджактепе в житловій зоні. На місце аварії направлені рятувальні команди.

Зазначимо, раніше американський військовий ударний винищувач F/A-18 зазнав аварії, впавши в море в районі японської префектури Окінава під час тренувального польоту.

Також в американському штаті Айова внаслідок аварії одномоторного літака Piper загинуло 4 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії припинили пошук жертв авіакатастрофи Lion Air. За словами голови Національного агентства з пошуку та рятування Мохаммеда Сяуги, тепер діяльність рятувальників "обмежиться моніторингом".

На борту Boeing 737, який розбився 29 жовтня, перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. 

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