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В Стамбуле начались протесты под российским посольством из-за ситуации в Идлибе

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 05:19
В Стамбуле начались протесты под российским посольством из-за ситуации в Идлибе
Фото: протесты в Стамбуле (twitter.com/vaziyetcomtr)

Протестующие обвиняют Россию в поддержке режима Асада

В Стамбуле (Турция) начались протесты перед генеральным консульством России после нападений армии режима Башара Асада в сирийском регионе Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта. В четверг, 27 февраля, в результате авиаудара армии Асада по Идлибу погибли, по разным данным, от 29 до 33 турецких военных.

Протестующие скандують следующие лозунги: "Сирия станет могилой для России", "Россия - убийца, Путин - убийца".

"Мы стоим здесь против преступлений, которые вы совершаете. Вы дождетесь непреодолимого гнева турецкого народа", заявил один из протестующих.

В настоящее время генеральное консульство России окружили силовики.

Напомним, утром 27 февраля турецкие СМИ сообщили об гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 получили ранения.

Вечером того же дня сирийская армия режима Асада атаковала Идлиб, что повлекло потери среди турецких военных.

Турция 20 февраля начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

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