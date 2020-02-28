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Число погибших турецких солдат в Сирии возросло до 29

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 02:34
Число погибших турецких солдат в Сирии возросло до 29
Фото: турецкие войска в Идлибе (aa.com.tr)

Турецкий МИД уже провел консультации по телефону с генсеком НАТО

Число погибших турецких солдат от авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе, увеличилось до 29. Об этом передает агенство Anadolu.

Также известно, что 36 человек получили ранения. Они сейчас находятся в больницах под присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что вследствие авиаудара погибли 22 солдата армии Турции. Вскоре глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после авиаудара провел консультацию по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Никакой побробной информации о теме разговора не разглашается. По данным турецких СМИ, глава НАТО осудил нападение режима Асада в Идлибе и его поддержку со стороны России. Также Столтенберг призвал к прекращению огня.

Напомним, утром 27 февраля турецкие СМИ сообщили о гибели военнослужащих Вооруженных сил Турции на севере Сирии. Сообщалось, что в результате авиаудара по Идлибу погибли двое турецких военных, еще 2 - получили ранения.

Турция 20 февраля начала очередную военную операцию на севере Сирии против режима действующего президента Башара Асада. Однако сирийский президент заявил, что его военные в Сирии не прекратят наступление на Идлиб, пока не добьются полной победы.

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