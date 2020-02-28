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У Стамбулі почалися протести під російським посольством після ситуації в Ідлібі

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 05:19
У Стамбулі почалися протести під російським посольством після ситуації в Ідлібі
Фото: протести в Стамбулі (twitter.com/vaziyetcomtr)

Протестувальники звинувачують Росію в підтримці режиму Асада

У Стамбулі (Туреччина) почалися протести перед генеральним консульством Росії після нападів армії режиму Башара Асада у сирійському регіоні Ідліб. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Мітингувальники звинувачують Росію у підтримці сирійського режиму та ескалації конфлікту. У четвер, 27 лютого, внаслідок авіаудару армії Асада по Ідлібу загинули, за різними даними, від 29 до 33 турецьких військових.

Протестувальники скандують наступні гасла: "Сирія стане могилою для Росії", "Росія - вбивця, Путін - вбивця".

"Ми стоїмо тут проти злочинів, які ви вчиняєте. Ви дочекаєтеся непереборного гніву турецького народу", заявив один із протестувальників.

Наразі генеральне консульство Росії оточили силовики.

Нагадаємо, вранці 27 лютого турецькі ЗМІ повідомили про загибелі військовослужбовців Збройних сил Туреччини на півночі Сирії. Повідомлялося, що в результаті авіаудару по Ідлібу загинули двоє турецьких військових, ще 2 отримали поранення.

Увечері того ж дня сирійська армія режиму Асада атакувала Ідліб, що спричинило втрати серед турецьких військових.

Туреччина 20 лютого розпочала чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Однак сирійський президент заявив, що його військові в Сирії не припинять наступ на Ідліб, поки не досягнуть повної перемоги.

ООН закликає негайно припинити ескалацію в Сирії Ердоган заявив, що ситуація в Ідлібі складається на користь турецької армії
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