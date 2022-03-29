Раунд глав делегаций. В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией

В Турции во вторник, 29 марта, начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Он проходит в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Сегодня в Стамбуле проходит пятый этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации.
Подоляк отметил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии и Владимира Мединского.
Состав украинской делегации:
Также отмечается, что к переговорной группе присоединился заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Напомним, перед началом переговоров России и Украины выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Накануне переговоров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский поставил очень четкие директивы перед украинской делегацией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.