Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Кулеба о переговорах с Россией
Министр иностранных дел Украины прокомментировал переговоры с Россией. Он заявил, украинская делегация имеет свои аргументы для разговора с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон UAразом.
В эфире телемарафона Министр иностранных дел Украины высказался о позиции украинской делегации на переговорах.
"Президент поставил очень четкие директивы перед нашей делегацией. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом", - заявил Кулеба.
Кроме того, Министр добавил, что у них есть аргументы, чтобы разговаривать с РФ.
"Здесь наша позиция железобетонная, подкреплена и международным правом, и ВСУ, и санкциями, и оружием, которое было передано нам, чтобы сдерживать агрессора", - сказал Кулеба.
Напомним, что Зеленский назвал темы, которые не будут обсуждаться на переговорах.
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