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Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Кулеба о переговорах с Россией

Новина українською →
Киев, Понедельник 28 марта 2022 22:15
Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом. Кулеба о переговорах с Россией Фото: Дмитрий Кулеба (rbc.ua)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Украины прокомментировал переговоры с Россией. Он заявил, украинская делегация имеет свои аргументы для разговора с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон UAразом.

В эфире телемарафона Министр иностранных дел Украины высказался о позиции украинской делегации на переговорах.

"Президент поставил очень четкие директивы перед нашей делегацией. Мы не торгуем людьми, землями и суверенитетом", - заявил Кулеба.

Кроме того, Министр добавил, что у них есть аргументы, чтобы разговаривать с РФ.

"Здесь наша позиция железобетонная, подкреплена и международным правом, и ВСУ, и санкциями, и оружием, которое было передано нам, чтобы сдерживать агрессора", - сказал Кулеба.

Напомним, что Зеленский назвал темы, которые не будут обсуждаться на переговорах.

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