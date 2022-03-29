Раунд глав делегацій. В Стамбулі почалися переговори між Україною та Росією

У Туреччині у вівторок, 29 березня, розпочався черговий раунд переговорів між Україною та Росією. Він проходить у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
Сьогодні в Стамбулі проходить п'ятий етап переговорного процесу. Це перший за кілька тижнів очний раунд переговорів української та російської делегацій. До цього сторони зустрічалися на території Білорусі. Після цього проходили онлайн-консультації.
Подоляк зазначив, що переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.
Склад української делегації:
Також зазначається, що до переговорної групи долучився заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, перед початком переговорів Росії та України виступив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Напередодні переговорів очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президент Володимир Зеленський поставив дуже чіткі директиви перед українською делегацією.
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