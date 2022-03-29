Делегации России и Украины прибыли на переговоры. Эрдоган ждет счастливых новостей
Делегации России и Украины прибыли на переговоры в Стамбул, которые пройдут во Долмабахче. Турецкая сторона ждет счастливых новостей по их результатам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Продолжение конфликта никому не принесет пользы...Восстановление мира будет полезным для обеих сторон. Мы думаем, что вступаем в очень важный период, вы как делегации взяли на себя историческую ответственность, мы ждем от вас счастливых новостей", - отметил он, приветствуя делегации в Стамбуле.
“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between & pic.twitter.com/xvMnQFZw9B— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022
Напомним, по данным Financial Times, Россия на переговорах с Украиной якобы готова отказаться от большинства требований, кроме НАТО.
Подробнее о раскладах сторон в материале "Новый раунд. Чего ждать от переговоров Украины и России в Стамбуле".
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