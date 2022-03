Делегации России и Украины прибыли на переговоры. Эрдоган ждет счастливых новостей

"Продолжение конфликта никому не принесет пользы...Восстановление мира будет полезным для обеих сторон. Мы думаем, что вступаем в очень важный период, вы как делегации взяли на себя историческую ответственность, мы ждем от вас счастливых новостей", - отметил он, приветствуя делегации в Стамбуле.

“Continuing war will not benefit anyone. Restoring peace will benefit your countries and all the others. You, as delegations, bear historical responsibility for the decisions made today,” President @RTErdogan at the opening of the Istanbul round of negotiations between & pic.twitter.com/xvMnQFZw9B