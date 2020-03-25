Из Стамбула спецрейсами возвращаются еще 430 украинцев

В ночь на 25 марта в Украину из Стамбула вылетели еще 430 украинцев, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генерального консула Украины в Стамбуле Александра Гамана.

По его словам, украинцы отправились домой двумя рейсами.

"Сейчас ночью двумя рейсами SkyUp из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и скорейшего возвращения в Украину", - написал Аман.

Ранее сообщалось, что Украина отправляет в Россию специальный поезд для эвакуации, который вывезет россиян из Украины и украинцев из России, это специальный рейс 906/905 Киев - Москва - Киев.

РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания осуществит дополнительный чартерный рейс для эвакуации украинских граждан из Израиля утром 27 марта.

Напомним, для эвакуации украинцев из Польши через пандемию коронавирус на 25 марта назначены еще два специальных поезда.