Зі Стамбула спецрейсами повертаються ще 430 українців

В ніч на 25 березня в Україну зі Стамбула вилетіли ще 430 українців, які не могли добратися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генерального консула України у Стамбулі Олександра Гамана.

За його словами, українці вирушили додому двома рейсами.

"Зараз вночі двома рейсами SkyUp зі Стамбула до Києва відлетіли 430 громадян України. У транзитній зоні аеропорту Стамбула перебуває близько 100 українців. Ми продовжуємо надавати максимальне сприяння співвітчизникам для полегшення умов перебування в аеропорту та швидшого повернення в Україну", - написав Гаман.

Раніше повідомлялося, що Україна відправляє в Росію спеціальний потяг для эвакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії, це спеціальний рейс 906/905 Київ - Москва - Київ.

РБК-Україна писало, що українська авіакомпанія здійснить додатковий чартерний рейс для евакуації українських громадян з Ізраїлю вранці 27 березня.

Нагадаємо, для евакуації українців з Польщі через пандемію коронавірусу на 25 березня призначені ще два спеціальні поїзди.