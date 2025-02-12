Стамбул "заблокували" снігопади: що відбувається в місті (фото, відео)

Як снігопад порушив життя турецького Стамбула

За словами посадовця, снігопад продовжує "охоплювати" Стамбул та негативно впливає на життя людей.

"Згідно з метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання", - наголосив він.

З огляду на таку ситуацію сьогодні, 12 лютого, в усіх навчальних закладах міста призупинили навчання.

Крім того, певні категорії працівників отримали на цей день адміністративну відпустку.

"Люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями й вагітні працівники державних установ та організацій будуть вважатися такими, що перебувають в адміністративній відпустці у середу, 12 лютого 2025 року", - повідомив Гюль.

Допис губернатора провінції Стамбул (скриншот: x.com/gul_davut)

Згідно з прогнозами Державної метеорологічної служби Туреччини (Turkish State Meteorological Service), впродовж найближчих кількох днів снігу варто чекати не лише у Стамбулі.

На сьогодні, 12 лютого, підвищений рівень небезпеки через погодні умови було оголошено у трьох провінціях країни - Текірдаг, Киркларелі й Стамбул. Там імовірні сильні снігопади, обмерзання та налипання мокрого снігу.

Прогноз погоди в Туреччині на найближчі дні (інфографіка: mgm.gov.tr)