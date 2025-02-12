Стамбул "заблокували" снігопади: що відбувається в місті (фото, відео)

У Туреччині снігопад "накрив" найбільше місто - Стамбул. Опади та холодна погода буквально призупинили життя місцевих мешканців і гостей однойменної провінції на північному заході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис губернатора провінції Стамбул Давута Гюля у соцмережі Х.
За словами посадовця, снігопад продовжує "охоплювати" Стамбул та негативно впливає на життя людей.
"Згідно з метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів і похолодання", - наголосив він.
З огляду на таку ситуацію сьогодні, 12 лютого, в усіх навчальних закладах міста призупинили навчання.
Крім того, певні категорії працівників отримали на цей день адміністративну відпустку.
"Люди з інвалідністю, люди з хронічними захворюваннями й вагітні працівники державних установ та організацій будуть вважатися такими, що перебувають в адміністративній відпустці у середу, 12 лютого 2025 року", - повідомив Гюль.
Згідно з прогнозами Державної метеорологічної служби Туреччини (Turkish State Meteorological Service), впродовж найближчих кількох днів снігу варто чекати не лише у Стамбулі.
На сьогодні, 12 лютого, підвищений рівень небезпеки через погодні умови було оголошено у трьох провінціях країни - Текірдаг, Киркларелі й Стамбул. Там імовірні сильні снігопади, обмерзання та налипання мокрого снігу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як рекордний снігопад "накрив" північ Японії.
Тим часом США "атакує" арктичний шторм (в одному зі штатів навіть оголосили надзвичайний стан).
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