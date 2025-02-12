Стамбул "заблокировали" снегопады: что происходит в городе (фото, видео)

В Турции снегопад "накрыл" крупнейший город - Стамбул. Осадки и холодная погода буквально приостановили жизнь местных жителей и гостей одноименной провинции на северо-западе страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию губернатора провинции Стамбул Давута Гюля в соцсети Х.
По словам чиновника, снегопад продолжает "охватывать" Стамбул и негативно влияет на жизнь людей.
"Согласно метеорологическим данным, по всему городу ожидается продолжение снегопадов и похолодание", - подчеркнул он.
Учитывая такую ситуацию сегодня, 12 февраля, во всех учебных заведениях города приостановили обучение.
Кроме того, определенные категории работников получили на этот день административный отпуск.
"Люди с инвалидностью, люди с хроническими заболеваниями и беременные работники государственных учреждений и организаций будут считаться находящимися в административном отпуске в среду, 12 февраля 2025 года", - сообщил Гюль.
Согласно прогнозам Государственной метеорологической службы Турции (Turkish State Meteorological Service), в течение ближайших нескольких дней снега стоит ждать не только в Стамбуле.
На сегодня, 12 февраля, повышенный уровень опасности из-за погодных условий был объявлен в трех провинциях страны - Текирдаг, Кыркларели и Стамбул. Там вероятны сильные снегопады, обледенение и налипание мокрого снега.
Напомним, ранее мы рассказывали, как рекордный снегопад "накрыл" север Японии.
Тем временем США "атакует" арктический шторм (в одном из штатов даже объявили чрезвычайное положение).
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