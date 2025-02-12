Стамбул "заблокировали" снегопады: что происходит в городе (фото, видео)

Как снегопад нарушил жизнь турецкого Стамбула

По словам чиновника, снегопад продолжает "охватывать" Стамбул и негативно влияет на жизнь людей.

"Согласно метеорологическим данным, по всему городу ожидается продолжение снегопадов и похолодание", - подчеркнул он.

Учитывая такую ситуацию сегодня, 12 февраля, во всех учебных заведениях города приостановили обучение.

Кроме того, определенные категории работников получили на этот день административный отпуск.

"Люди с инвалидностью, люди с хроническими заболеваниями и беременные работники государственных учреждений и организаций будут считаться находящимися в административном отпуске в среду, 12 февраля 2025 года", - сообщил Гюль.

Пост губернатора провинции Стамбул (скриншот: x.com/gul_davut)

Согласно прогнозам Государственной метеорологической службы Турции (Turkish State Meteorological Service), в течение ближайших нескольких дней снега стоит ждать не только в Стамбуле.

На сегодня, 12 февраля, повышенный уровень опасности из-за погодных условий был объявлен в трех провинциях страны - Текирдаг, Кыркларели и Стамбул. Там вероятны сильные снегопады, обледенение и налипание мокрого снега.

Прогноз погоды в Турции на ближайшие дни (инфографика: mgm.gov.tr)