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Стало відомо, звідки війська РФ запускали авіабомби по Сумській області

Фото: стало відомо, звідки війська РФ запускали авіабомби по Сумській області (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі запускали "Шахеди" з північно-східного напрямку. Ворог завдав ударів авіабомбами авіацією, яка злетіла з аеродромів Морозовськ (Ростовська область) і Ахтубінськ (Астраханська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Вказано, що в ніч на 24 березня противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 (дрони атакували Сумську область і Кривий ріг) та керованими авіаційними бомбами.

"Пуски "Шахедів" здійснювались з північно-східного напрямку. Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Також окупаційні війська здійснили пуск однієї ракети Х-31П по Сумській області.

Фото: приблизне розташування аеродромів, з яких росіяни підіймали вночі авіацію для ударів по Сумській області (google.com.ua/maps)

Нагадаємо, що в Сумській області внаслідок ворожих нічних атак двоє людей загинули, а ще 10 отримали поранення.

Додамо, вночі російські війська випустили по Кривому Рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед", з яких лише один вдалося збити українським захисникам.

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