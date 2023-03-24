Росіяни вночі масовано обстріляли Сумську область: 2 загиблих та 10 поранених

Війська РФ цієї ночі масовано обстріляли території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад в Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, а ще 10 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Сумської ОВА.

За інформацією ОВА, минулої ночі велися обстріли таких територій:

Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").

Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.

Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток. Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду . Травмовано 1 людину.

Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БПЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.

Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.

Також вночі був обстріл Новослобідської громади, без наслідків.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня та цієї ночі війська РФ вдарили по території України ракетами, авіацією і дронами, а цілями ворога стали Одеська та Сумська області, а також Кривий Ріг.

Зокрема, вночі російські війська випустили по Кривому Рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед", з яких лише один вдалося збити українським захисникам.

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