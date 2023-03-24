Росіяни вночі масовано обстріляли Сумську область: 2 загиблих та 10 поранених
Війська РФ цієї ночі масовано обстріляли території Білопільської, Ворожбянської, Річківської та Миколаївської селищної громад в Сумській області. Внаслідок ворожих атак загинули дві людини, а ще 10 поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Сумської ОВА.
За інформацією ОВА, минулої ночі велися обстріли таких територій:
- Білопільська громада: масовано обстріляно м. Білопілля: здійснено авіаційний удар, обстріл з РСЗВ "Град" (80 "прильотів") та із ствольної артилерії (20 "прильотів").
- Внаслідок обстрілу м. Білопілля загинуло 2 особи, поранено 9 осіб. Зруйновано адміністративну будівлю, будівлю школи, житловий будинок; пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток.
- Ворожбянська громада: по м. Ворожба здійснено обстріл з РСЗВ внаслідок якого пошкоджено житловий будинок та господарчу споруду. Травмовано 1 людину.
- Річківська громада: в с. Вири здійснено авіаційний удар та удар БПЛА дрон-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, адміністративну будівлю. Зруйновано будівлю школи. По с. Річки здійснено артилерійський обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, адміністративну будівлю та будівлю гімназії.
- Миколаївська селищна громада: по агрофірмі здійснено авіаційний удар. Пошкоджено виробничі приміщення та сільськогосподарська техніка.
- Також вночі був обстріл Новослобідської громади, без наслідків.
Нагадаємо, що ввечері 23 березня та цієї ночі війська РФ вдарили по території України ракетами, авіацією і дронами, а цілями ворога стали Одеська та Сумська області, а також Кривий Ріг.
Зокрема, вночі російські війська випустили по Кривому Рогу 6 дронів-камікадзе "Шахед", з яких лише один вдалося збити українським захисникам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.