Стало известно, откуда войска РФ запускали авиабомбы по Сумской области

Указано, что в ночь на 24 марта противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 (дроны атаковали Сумскую область и Кривой Рог) и управляемыми авиационными бомбами.

"Пуски "Шахедов" осуществлялись с северо-восточного направления. Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб", - говорится в сообщении.

Также оккупационные войска совершили пуск одной ракеты Х-31П по Сумской области.

Фото: приблизительное расположение аэродромов, из которых россияне ночью поднимали авиацию для ударов по Сумской области (google.com.ua/maps)

Напомним, что в Сумской области в результате вражеских ночных атак два человека погибли, а еще 10 получили ранения.

Добавим, ночью российские войска выпустили по Кривому Рогу 6 дронов-камикадзе "Шахед", из которых только один удалось сбить украинским защитникам.

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