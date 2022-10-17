Стало відомо, звідки дрони-камікадзе зранку атакували Київ

Атака дронів-камікадзе по Києву у понеділок, 17 жовтня, відбувалась із південного напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку", - йдеться в повідомленні.
До того ж зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136 у північних та центральних регіонах України.
"Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку - знищено щонайменше два "шахеди", - додали в ПС ЗСУ
Нагадаємо, 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.
Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи. Також стало відомо, що внаслідок атаки є потрапляння у житловий будинок.
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