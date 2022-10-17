Стало відомо, звідки дрони-камікадзе зранку атакували Київ

Атака дронів-камікадзе по Києву у понеділок, 17 жовтня, відбувалась із південного напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"За уточненою інформацією, усі атаки дронів-камікадзе, по столиці зокрема, здійснювались із південного напрямку", - йдеться в повідомленні.

До того ж зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація знищили 9 дронів-камікадзе Shahed-136 у північних та центральних регіонах України.

"Також є дані про бойову роботу протиповітряної оборони Сухопутних військ на цьому напрямку - знищено щонайменше два "шахеди", - додали в ПС ЗСУ