Стало известно, откуда дроны-камикадзе с утра атаковали Киев

Атака дронов-камикадзе по Киеву в понедельник, 17 октября, происходила с южного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе, по столице, в частности, осуществлялись с южного направления", - говорится в сообщении.

К тому же зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация уничтожили 9 дронов-камикадзе Shahed-136 в северных и центральных регионах Украины.

"Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении - уничтожены, по меньшей мере, два "шахеда", - добавили в ВС ВСУ.