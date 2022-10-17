Стало известно, откуда дроны-камикадзе с утра атаковали Киев

Атака дронов-камикадзе по Киеву в понедельник, 17 октября, происходила с южного направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"По уточненной информации, все атаки дронов-камикадзе, по столице, в частности, осуществлялись с южного направления", - говорится в сообщении.
К тому же зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация уничтожили 9 дронов-камикадзе Shahed-136 в северных и центральных регионах Украины.
"Также есть данные о боевой работе противовоздушной обороны Сухопутных войск на этом направлении - уничтожены, по меньшей мере, два "шахеда", - добавили в ВС ВСУ.
Напомним, сегодня кафиры атаковали Киев дронами-камикадзе. Взрывы слышали в Шевченковском районе города. Также известно о пожаре в нежилом здании.
Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве прогремели еще два взрыва. Также стало известно, что в результате атаки попадает в жилой дом.
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