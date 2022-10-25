Стало відомо, звідки з Білорусі можуть запускати дрони-камікадзе

Дрони-камікадзе Shahed-136 можуть запускати з білоруської частини Чорнобильської зони відчуження, а саме з сіл Уласи та Кожушки. Обидві локації надійно сховані від сторонніх очей та знаходяться близько до кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна, ссилаючись на інформацію "Беларускі Гаюн".
Моніторингова група відзначає, що точних відомостей про місця запусків дронів з Білорусі немає, тому вони проаналізували наявну інформацію і прийшли до висновку, що це може бути білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС (Поліський радіаційно-екологічний заповідник).
"Чому там? Більшу частину року цей заповідник - фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв'язок, не кажучи вже про інтернет", - пише "Гаюн".
Завдяки супутниковим знімкам їм вдалося відокремити декілька зон, де видно зміни, що відбулися за останні кілька місяців. Так, в селі Уласи Хойкинського району з’явилися протоптані доріжки, розчищені дороги для проїзду і вирубані кущі. Це місце знаходиться всього в 4,5 км від кордону з Україною і в 20 км від найближчого населеного пункту - це виключає можливість наявності очевидців, які повідомили б про запуск дронів.
Друге село - Кожушки, яке знаходиться трохи далі від кордону, але на супутникових знімках чітко видно нові дороги, а отже там частіше стала їздити техніка.
В Білорусі триває сумісне з РФ розгортання військ. В рамках цих дій туди прибудуть близько 9 тисяч російських солдатів. Однак 24 жовтня стало відомо, що білоруські військові перекинули майже всю техніку подалі від прикордонних територій і повернули їх на місця постійної дислокації.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський вважає, що ворог все ще може повторити наступ на північному напрямку, але для нього це матиме тільки негативні наслідки.