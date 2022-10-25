Стало відомо, звідки з Білорусі можуть запускати дрони-камікадзе

Моніторингова група відзначає, що точних відомостей про місця запусків дронів з Білорусі немає, тому вони проаналізували наявну інформацію і прийшли до висновку, що це може бути білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС (Поліський радіаційно-екологічний заповідник).

"Чому там? Більшу частину року цей заповідник - фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв'язок, не кажучи вже про інтернет", - пише "Гаюн".

Завдяки супутниковим знімкам їм вдалося відокремити декілька зон, де видно зміни, що відбулися за останні кілька місяців. Так, в селі Уласи Хойкинського району з’явилися протоптані доріжки, розчищені дороги для проїзду і вирубані кущі. Це місце знаходиться всього в 4,5 км від кордону з Україною і в 20 км від найближчого населеного пункту - це виключає можливість наявності очевидців, які повідомили б про запуск дронів.

Друге село - Кожушки, яке знаходиться трохи далі від кордону, але на супутникових знімках чітко видно нові дороги, а отже там частіше стала їздити техніка.