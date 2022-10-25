Стало известно, откуда из Беларуси могут запускать дроны-камикадзе

Дроны-камикадзе Shahed-136 могут запускать из белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, а именно из сел Уласы и Кожушки. Обе локации надежно скрыты от посторонних глаз и находятся близко к границе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию "Беларускі Гаюн".
Мониторинговая группа отмечает, что точных сведений о местах запуска дронов из Беларуси нет, поэтому они проанализировали имеющуюся информацию и пришли к выводу, что это может быть белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).
"Почему там? Большую часть года этот заповедник - фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильная связь, не говоря уже об интернете", - пишет "Гаюн".
Благодаря спутниковым снимкам им удалось отделить несколько зон, где видны изменения, произошедшие за последние несколько месяцев. Так, в селе Уласы Хойкинского района появились протоптанные дорожки, расчищены дороги для проезда и вырублены кусты. Это место находится всего в 4,5 км от границы с Украиной и в 20 км от ближайшего населенного пункта - это исключает возможность наличия очевидцев, которые сообщили бы о запуске дронов.
Вторая деревня - Кожушки, которая находится чуть дальше от границы, но на спутниковых снимках отчетливо видны новые дороги, а значит там чаще стала ездить техника.
В Беларуси продолжается совместное с РФ развертывание войск. В рамках этих действий туда прибудут около 9 тысяч российских солдат. Однако 24 октября стало известно, что белорусские военные перебросили почти всю технику подальше от приграничных территорий и вернули их на места постоянной дислокации.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский считает, что враг все еще может повторить наступление на северном направлении, но для него это будет иметь только негативные последствия.