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Понад 50 повітряних атак. Названо втрати Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ

Фото: попри ракетні обстріли і відсутність світла і тепла, кияни вистояли (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Київська міська військова адміністрація (КМВА) оприлюднила втрати столиці з початку вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

Як зазначив Сергій Попко, начальник КМВА, рік, що минає, став найстрашнішим в новітній історії Києва.

"Агресор доклав усіх зусиль, аби захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до повітряного геноциду, який триває й досі. Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше - людські життя", - констатував Попко.

За його даними, у період від 24 лютого цьогоріч досьогодні, 30 грудня, через війну загинуло 120 киян, серед яких - п'ятеро дітей. Поранення дістали 495 мешканців, у тому числі також 30 дітей.

З початку російської агресії у столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Їх загальна тривалість - 693 години 49 хвилин.

"Тобто практично 29 днів! Цілий календарний місяць у цьому році мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах! Але столиця України - це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і стоятиме!", - запевнив очільник Київської адміністрації.

Сьогодні, 30 грудня, РБК-Україна повідомляло, що вночі російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили всі ворожі цілі, але уламки спричинили пошкодження.

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 грудня росіяни спрямували по столиці сім "Шахедів", п'ять були збиті над Києвом і два - на підльоті до міста.

Загалом окупанти випустили 16 дронів, що атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

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Київ