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Атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки (фото)

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Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 10:09
Атака дронів на Київ: в ОП показали наслідки (фото) Фото: в ОП показали наслідки нічної атаки дронів на Київ (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили усі ворожі цілі, але уламки спричинили пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Безпілотник Shahed влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа, її ліквідували", - написав він.

Також було пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок - у ньому вибиті вікна з 1 по 5 поверхи.

Даних про постраждалих немає.

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 грудня росіяни спрямували по столиці сім "Шахедів", п'ять були збиті над Києвом і два - на підльоті до міста.

Загалом окупанти випустили 16 дронів, що атакували Україну з південно-східного та північного напрямків.

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Київ атака дронів Війна Росії проти України
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