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Стало відомо, скільки заробила РФ на продажі викопного палива після вторгнення в Україну

Фото: скільки заробляє Росія на імпорті викопного палива (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила на експорті викопного палива 549,5 ​​млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

За даними центру, країни Європейського Союзу закупили викопного палива в Росії на понад 180 млрд євро. Стверджується, що імпорт з РФ в ЄС зменшившись більш ніж вдвічі порівняно з довоєнним рівнем.

"Хоча ЄС залишається найбільшим імпортером російського викопного палива, зараз він лише незначно випереджає Китай", – йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, лише минулого тижня Росія здійснила експорт викопного палива на 5,41 млрд євро, а саме: нафти — на 2,66 млрд євро, нафтопродуктів і хімікатів — на 1,27 млрд євро, газу — на 0,98 млрд євро та вугілля — на 0,5 млрд євро.

До п’ятірки найбільших імпортерів входять Китай, Індія, Туреччина, ЄС та Німеччина.

Постачання російського газу до Європи

Нагадаємо, Росія припинила постачання газу до кількох країн Східної Європи навесні 2022 року після того, як вони відмовилися платити в рублях.

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

Попри повномасштабне вторгнення в країну сил Кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Європейський Союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Москви, заявила комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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