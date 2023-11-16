Стало известно, сколько заработала РФ на продаже ископаемого топлива после вторжения в Украину

По данным центра, страны Европейского Союза закупили ископаемое топливо у России более чем на 180 млрд евро. Утверждается, что импорт из РФ в ЕС уменьшился более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем.

"Хотя ЕС остается крупнейшим импортером российского ископаемого топлива, сейчас он лишь незначительно опережает Китай", – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, только на прошлой неделе Россия осуществила экспорт ископаемого топлива на 5,41 млрд евро, а именно: нефти – на 2,66 млрд евро, нефтепродуктов и химикатов – на 1,27 млрд евро, газа – на 0,98 млрд евро и уголь - на 0,5 млрд евро.

В пятерку крупнейших импортеров входят Китай, Индия, Турция, ЕС и Германия.

Поставка российского газа в Европу

Напомним, Россия прекратила поставки газа в ряд стран Восточной Европы весной 2022 года после того, как они отказались платить в рублях.

По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.

Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Европейский Союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы, заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.