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Стало відомо, скільки території звільнили ЗСУ в Херсонській області

Фото: ЗСУ звільнили 1170 кв км на Херсонському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові звільнили 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафона.

"Станом на сьогодні вже з початку активних дій вивільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку. Це продовжується робота і по закріпленню територій, і по зачистці, і по проведенню стабілізаційних заходів, оскільки населені пункти залишають в собі "сюрпризи", які залишили окупанти", - розповіла вона.

Як повідомлялося, ЗСУ звільнили вже 1534 населені пункти, які розташовуються в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Нагадаємо, за даними на ранок неділі, 9 жовтня, ЗСУ ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.

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